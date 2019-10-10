https://static.news.ru/photo/d26bd9b8-72d1-11e9-b470-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lyu Mingxiang/Xinhua/Global Look Press

Перед очередным раундом торговых переговоров между США и Китаем курс американской валюты демонстрирует разнонаправленную динамику к иене и евро.

По состоянию на утро 10 октября курс валюты США поднялся со 107,46 иены за доллар с момента предыдущего закрытия торгов до 107,53 иены за доллар. Курс евро, составлявший с предыдущего закрытия 1,0969 доллара, поднялся до 1,0987 доллара за евро.

Индекс доллара (курс к валютам стран, являющихся основными партнёрами США) с момента закрытия предыдущих торгов опустился на 0,1%, до 99,02 пункта.

По данным СМИ, Вашингтон может заключить валютное соглашение с Китаем в рамках первого этапа торговой сделки. Кроме того, не исключается вероятность отказа США от повышения пошлин, которое было запланировано на 15 октября. Аналитики отмечают, что позитивные и негативные заголовки в прессе создают неопределённость по поводу перспектив переговоров между Вашингтоном и Пекином, сообщает ПРАЙМ .

Ранее News.ru писал, что доллар и евро дешевеют на МосБирже. Подъём российской валюты обуславливает подорожание нефти и оптимизм на мировых рынках в связи со смягчением позиции Китая перед переговорами с США.