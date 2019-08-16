Крус доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился на 4 копейки, а евро — на 11 копеек. Таким образом американская валюта подешевела до 66,02 рубля, а европейская — до 73,29 рубля.
Индекс Мосбиржи повышается на 0,4%, РТС на 0,7%, передаёт
Ранее News.ru писал, что нестабильная ситуация на мировых рынках капитала способствует формированию негативной динамики российского рубля в основных валютных парах. Курс евро впервые с начала апреля 2019 года смог превысить 74 рубля, показав по отношению к предыдущим торгам рост на 44,5 копейки.