https://static.news.ru/photo/857f3074-bff6-11e9-937e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Крус доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился на 4 копейки, а евро — на 11 копеек. Таким образом американская валюта подешевела до 66,02 рубля, а европейская — до 73,29 рубля.

Индекс Мосбиржи повышается на 0,4%, РТС на 0,7%, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что нестабильная ситуация на мировых рынках капитала способствует формированию негативной динамики российского рубля в основных валютных парах. Курс евро впервые с начала апреля 2019 года смог превысить 74 рубля, показав по отношению к предыдущим торгам рост на 44,5 копейки.