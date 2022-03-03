Рубль возобновил падение после коррекции в начале торгов

В начале торговой сессии доллар и евро теряли примерно по пять рублей, затем снижение замедлилось, следует из данных Московской Биржи. Впоследствии рубль возобновил падение: доллар достиг 105,12 рубля, евро — 116 рублей.

Сегодняшние торги открылись на отметке стоимости доллара в 95,94 рубля и евро — в 107,52. Однако к 10:05 снижение замедлилось: доллар торговался на уровне 99,53 рубля, евро — 111,59 рубля.

С утра 28 февраля российская валюта обновила исторический максимум. Курс евро превысил 127 рублей, доллар торговался по 113,5 рубля.

После этого аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский предположил, что в ближайшее время курс составит более 100 рублей за доллар, однако на таком уровне он долго не продержится, в том числе благодаря запрету на покупку ценных бумаг иностранцами, введённому Центробанком. По его словам, в краткосрочной перспективе испытывать панические настроения относительно рубля не стоит и можно ожидать даже некоторого его укрепления, однако в течение ближайших десятилетий общеэкономическая ситуация может ухудшиться.

В свою очередь депутат Госдумы Михаил Делягин назвал переход к развитию собственной экономики единственным алгоритмом по решению экономических проблем России, напомнив, что экономика нужна не для «финансирования причуд олигархов». Вместе с этим он раскритиковал решение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о повышении ключевой ставки.