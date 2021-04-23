Долговая нагрузка россиян может снизиться

https://static.news.ru/photo/8aa2226a-a437-11eb-9f1c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России обдумает возвращение к действовавшим до начала пандемии уровням надбавок по необеспеченным потребительским кредитам 1 июля. Об этом сообщает агентство ПРАЙМ .



Как отмечается, это уменьшит стимулы банков к расширению кредитования на фоне повышения долговой нагрузки граждан и позволит обеспечить устойчивость банков к потенциальным стрессовым сценариям.



Если прямые количественные ограничения будут установлены, то Банк России начнет использовать данный инструмент для ограничения рисков высокой долговой нагрузки граждан.



Ранее банковский эксперт и президент Ассоциации коллекторов Эльман Мехтиев заявил, что в 2021 году следует ожидать сокращения выдачи потребительских кредитов. Специалист удивился, что потребительское кредитование упало всего на 3%, хотя в других секторах снижение составило не менее трети в сравнении с показателями прошлого года.