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Экономика

Долговая нагрузка россиян может снизиться

16:18, 23 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России обдумает возвращение к действовавшим до начала пандемии уровням надбавок по необеспеченным потребительским кредитам 1 июля. Об этом сообщает агентство ПРАЙМ.


Как отмечается, это уменьшит стимулы банков к расширению кредитования на фоне повышения долговой нагрузки граждан и позволит обеспечить устойчивость банков к потенциальным стрессовым сценариям.


Если прямые количественные ограничения будут установлены, то Банк России начнет использовать данный инструмент для ограничения рисков высокой долговой нагрузки граждан.


Ранее банковский эксперт и президент Ассоциации коллекторов Эльман Мехтиев заявил, что в 2021 году следует ожидать сокращения выдачи потребительских кредитов. Специалист удивился, что потребительское кредитование упало всего на 3%, хотя в других секторах снижение составило не менее трети в сравнении с показателями прошлого года.

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