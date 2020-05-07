Долги по зарплате резко выросли в тридцати регионах России

https://static.news.ru/photo/8d876570-900c-11ea-9df1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press

Долги по зарплате увеличились в 31 регионе РФ из-за пандемии. Самый большой долг у Хабаровского края, где работникам должны 14,6 млн рублей.

В Челябинской области долги по зарплате выросли на 14,5 млн рублей. В Кемеровской должны работникам 12,2 млн рублей, пишут «Известия». Далее идёт Астраханская область, где долги выросли на 11,7 млн рублей, затем — Севастополь с долгом в 10,7 млн рублей.

В целом по состоянию на 1 апреля долг по зарплате в стране составляет 2,2 млрд рублей. Но эти цифры, считают эксперты, могут отражать лишь некоторые трудности в регионах, а не являться показательными. Так, в Кемеровской области уменьшилось производство угля, в Челябинской нет спроса на металлургическую продукцию. В Хабаровском крае долги выросли из-за снижения поставок леса в Китай.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медики московского наркологического диспансера, перепрофилированного для лечения больных с коронавирусной инфекцией, пожаловались на невыплату зарплат и президентских надбавок. Без денег остались санитарки, нянечки, младшие медсёстры и сиделки, нанятые специально на период эпидемии.