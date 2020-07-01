Документы на все жилые дома в РФ переведут в электронный вид

https://static.news.ru/photo/3d56db04-bc02-11ea-8e7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Документы на жилой фонд в России будет переведён в электронный вид. Это позволит отследить эффективность работы управляющих компаний.

Соответствующий проект постановления уже направлен в кабмин. Согласно ему, вся техническая документация на строительство, реконструкцию жилого дома, ключи от помещений общего имущества и электронные коды доступа к оборудованию должны быть переданы в цифровом виде в Государственную информационную систему ЖКХ, сообщают «Известия».

Автор данной инициативы — Минстрой надеется, что это позволит положить конец хаосу в ЖКХ. Цель преобразований — комплексное повышение эффективности работы всех систем ЖКХ, которые предоставляют свои услуги населению. Цифровизация также позволит повысить прозрачность сферы для граждан.

Дл коммунальщиков это хорошая возможность снизить издержки, сократить потери при планировании и замене коммунальных сетей. Но самое главное — это установление контроля со стороны государства и потребителей. К тому же «цифра» в будущем вполне может стать и платёжной системой, и электронной картотекой всего жилфонда в стране.

Представители управляющих компаний тоже видят во внедрении системы плюсы. Цифровизация документов позволит упорядочить работу организаций в сфере ЖКХ, сделает деятельность УК прозрачной и уберёт неразбериху на рынке этих услуг.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 1 июля в шести регионах в пилотном режиме начинает работу информационная система мониторинга и контроля за устранением аварий и инцидентов (МКА ЖКЖ). Основная цель МКА ЖКЖ — определить слабые места в коммунальной инфраструктуре различных муниципальных образований.