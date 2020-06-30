В Минстрое рассказали, зачем вводят новый мониторинг аварий в ЖКХ

1 июля в шести регионах в пилотном режиме начинает работу информационная система мониторинга и контроля за устранением аварий и инцидентов (МКА ЖКЖ). Замглавы Минстроя России Максим Егоров в кулуарах Международного форума урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» рассказал корреспонденту NEWS.ru, почему было принято решение ввести новую систему.
Работая в Минстрое и анализируя ситуацию, мы вышли на такую позицию, что нет ни единой системы мониторинга инцидентов аварий на объектах коммунальной инфраструктуры. Разные регионы по-разному трактуют, что такое инцидент, что такое авария. Поэтому министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиром Якушевым была поставлена задача сделать единые стандарты. Мы договорились с коллегами из Минэнерго, из Ростехнадзора, что унифицируем все понятия, принципы и как это всё считается и определяется, — напомнил он.
В феврале об инициативе было доложено президенту, и он её одобрил. Замминистра считает, что массово система будет запущена в сентябре-октябре.
Основная цель МКА ЖКЖ, по словам Егорова, определить слабые места в коммунальной инфраструктуре различных муниципальных образований.
Есть формы статистической отчётности, которые определяют степень износа. Но этот износ определяется в основном на бумаге, исходя из того амортизационного износа, который есть по бухгалтерии. Зачастую мы не знаем, какой у нас износ сетей. Мы будем видеть, где какие аварии, периодичность их возникновения. Это значит — слабые места, и мы там должны будем проводить технический аудит, — пояснил спикер.
Он отметил, что в дальнейшем ведомство планирует «прийти» к индексу технической готовности объектов ЖКХ.
«Сейчас есть паспорта готовности, но мы должны индекс именно посчитать и технологически провести по всей стране массовую техинвентаризацию всего нашего жилищно-коммунального хозяйства. Это какой-то первый шаг, который надо сделать. Конечно же, это будет помощь регионам», — считает Егоров.
Ранее стало известно, что Минстрой планирует ввести капремонт жилых кварталов вместо отдельных домов.
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