В Минстрое рассказали, зачем вводят новый мониторинг аварий в ЖКХ

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Российский представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что Россия идёт хорошим путём в борьбе с коронавирусом. По её словам, об этом свидетельствует тенденция к уменьшению ежедневного прироста заболевших, которая наблюдается две недели.

Важно, чтобы россияне и дальше не расслаблялись и соблюдали меры безопасности, отметила Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24». В первую очередь это касается общественного транспорта, мест массового скопления людей, — уточнила...