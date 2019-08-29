Подготовку доклада для премьер-министра Дмитрия Медведева по вопросу о пунктах сдачи и приёма нефти по итогам изучения аргументов «Транснефти» и «Роснефти» необходимо завершить 6 сентября, заявил источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, в настоящее время идёт дискуссия по данной теме, передаёт
Ранее News.ru писал, что Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку выслушать предложения «Транснефти» и «Роснефти» относительно пунктов сдачи и приёма нефти.
Некоторое время назад глава «Транснефти» Николай Токарев в ходе встречи с Медведевым предложил передать его компании в операционное управление приёмные пункты, а также высказал идею о введении сертификации лабораторий, анализирующих качество сырья. По его словам, данные меры направлены на предотвращение инцидентов, подобных тому, что произошёл на трубопроводе «Дружба». Руководство «Роснефти», в свою очередь, направило на имя премьера письмо, в котором была изложена иная точка зрения.