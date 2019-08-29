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Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что для развития конкуренции в России нужно уничтожить государственные корпорации, создав на из базе акционерные общества.

По его словам, эта идея будет заложена в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы, передаёт РИА Новости. Они должны стать простыми акционерными обществами без привилегий, тогда будет конкуренция, —...