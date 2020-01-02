https://static.news.ru/photo/1a11a1c2-2d25-11ea-842a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Добыча нефти с газовым конденсатом в России в декабре 2019 года достигла 47,63 млн тонн, что на 1,7% ниже показателя предыдущего года.

Согласно оперативной сводке ЦДУ ТЭК, в целом за прошедший год добыча составила 560,2 млн тонн, что на 0,8% выше показателя за аналогичный период 2018 года.

Также на 3,7% увеличился экспорт российского нефтяного сырья в страны дальнего зарубежья — до 248,51 млн тонн.

Объём добычи газа в декабре практически не изменился по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 67,21 млрд куб. м. В целом за 2019 год данный показатель вырос на 1,7%.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперты заявили, что стоимость нефти в 2020 году будут определять геополитика, торговые войны и возможный выход стран из сделки ОПЕК+. Многие сходятся во мнении, что цена, скорее всего, не будет опускаться ниже психологической отметки в $50 за баррель, однако сколько именно будет стоить чёрное золото, оценивают по-разному.