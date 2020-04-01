Мишустинский кабмин спешит успокоить паникующее население страны: пиковый спрос на продукты, наблюдавшийся в марте на фоне новостей о распространении коронавирусной инфекции и ослаблении рубля, якобы уже благополучно пройден. Волноваться нам, мол, не надо. Но вот стоит ли верить на слово пока ещё столь юному правительству? Насколько граждане защищены суетой решений и бесконечными словесными мантрами исполнительной власти? Смогут ли уже надломившиеся малые и средние предприятия обеспечить продовольственную и медицинскую безопасность страны? На эти вопросы мы попросили ответить экономиста, управляющего партнёра Фонда стратегического управления Management Development Group Inc, члена федерального политического совета «Партии Роста» Дмитрия Потапенко.

— Дмитрий Валерьевич, какова на самом деле ситуация с продуктами, если не считать эфемерных политических увещеваний властей?

— Карантинные меры — они как яд, ими можно лечить, а можно калечить. Но применять карантинные и ограничительные меры нужно избирательно, как средство очень тонкой, локальной изоляции того или иного сегмента.

Панический спрос людей на товары первой необходимости показывает, что предпринимаемые шаги и информационная политика властей категорически не верны, и пока в большей степени провоцируют на потребление мобилизационного толка, как во время военных действий. Именно паническое потребление базовых продуктов, на которых никто толком заработать не может – ни производитель, ни ритейл, но они раскупаются массово.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

В сетях крупы, консервы, макароны и другие товары длительного хранения будут восполняться. Но насколько их хватит, будет зависеть от того, как долго продолжатся нагнетание и запугивание, панические заявления от власти о жёстких мерах, контроле за ценами и торговлей в целом. Другие меры, кроме окриков и угроз, не принимаются.

— Что может быть с продуктами при худшем раскладе течения пандемии и падения нефтяных котировок?

— Если продолжатся угрозы и истерики, нагнетание обстановки, то продуктов хватит ненадолго, а если власть возьмет себя в руки, перестанет демонстрировать свой страх и неумение управлять ситуацией в кризис, то с продуктами всё будет хорошо.

Поэтому ключевой вопрос – насколько долго будут ещё идти эти страшилки и угрозы «сломать хребет» со стороны исполнительной власти. Как только сказали, что будут наказывать за завышенные цены на медицинские маски, они тут же исчезли из продажи совсем. С гречкой произошло то же самое.

Ритейлу легче не связываться с такими рисковыми категориями, чтобы не попасть на штрафы со стороны проверяющих, которым нужно отчитаться и предъявить нарушителей.

Спрос на базовые продукты вырос колоссально, но на всё остальное рухнул, и сейчас все работают себе «в минус» - и производители, и ритейл, и логистика, и весь бизнес. Спрос упал в целом на 30-40%. Ограничение на передвижение граждан «выжигает» малый и средний бизнес, то же самое можно сказать и о крупном бизнесе.

Дмитрий Потапенко/vk.com

— Какой выход лучше найти правительству из сложившейся ситуации вместо слов о том, что всё в порядке (на фоне потерь бизнеса, зарплат и т.д.)?

— Законы экономики работают очень жёстко. Можно сколько угодно делать вид, что вы летите, а на самом деле махать руками, но в конце концов вы упадёте. Правительство должно было ещё три месяца назад собрать всех промышленников и сказать: «Ребята, все работаем на экспорт», обнулить пошлины на ввоз аппаратов ИВЛ, лекарств, масок, респираторов, перчаток, сырья для их производства.

Все производители должны были быть наполнены беспроцентными субсидиями и льготными кредитами. Налоги нужно было обнулить и для граждан, у кого минимальные зарплаты, и для предприятий. Договориться, что за этот год государство не получит в кубышку ничего. Они привыкли, что налоги - это само собой разумеющееся, но в этом году этого не будет. Можно не давать сейчас бизнесу ничего, но и не требовать никаких платежей в виде налогов.

— А теперь, извольте, ваш беспощадный прогноз: как упадёт платёжеспособность россиян в этой ситуации и как это ударит по национальному рынку в итоге?

— В этом году 70-80% малого бизнеса закроется полностью, скрытая безработица будет на уровне семи-восьми миллионов человек. Мы сейчас находимся в посттравматическом синдроме. Люди будут выходить из этого состояния очень долго, у многих снизятся доходы. Потребление будет восстанавливаться несколько лет.