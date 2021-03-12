Дмитрий Козак предупредил о резком скачке цен на бензин

https://static.news.ru/photo/e2b6c68e-83b4-11eb-bdc3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы администрации президента и бывший зампредседателя правительства России Дмитрий Козак предупредил о высоком скачке цен на бензин. Это содержится в отчёте чиновника.

Согласно документу, до конца текущего года бензин может подорожать ещё на 7%. Подорожание топлива точно произойдёт на 5% из-за роста темпов инфляции, приводят данные протокола «Известия».

Подорожание ещё на 2% будет обусловлено повышением стоимости акцизов на нефть.

Накануне правительство приняло ряд мер по улучшению экономики. Отмечается, что на заправках темп роста цен на бензин не должен превышать темпов роста инфляции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость бензина марки «Регуляр-92» (АИ-92) на биржевых торгах 12 марта выросла до 55,75 тысячи рублей за тонну, обновив таким образом рекорд мая 2018 года. Как следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), цена АИ-92 за один день торгов выросла на 1,71%.