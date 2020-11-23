Для Белоруссии могут построить терминал под удобрения в порту РФ

https://static.news.ru/photo/06197eb8-2da8-11eb-8011-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минтранс РФ может предложить белорусским грузоотправителям построить собственный терминал для перевалки удобрений в одном из российских портов. Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Юрий Цветков.

Возможно, Россия предложит Белоруссии построить собственный терминал для перевалки удобрений в одном из портов РФ, — цитирует ТАСС Цветкова.

Он также сообщил, что Минтранс с участием Минэнерго и Минпромторга продолжают обсуждать вопрос о перевалке белорусских нефтепродуктов в портах РФ. 29 сентября в Минске был подписан протокол о перевозках таких номенклатур: с какой станции и какой груз идёт, какова его стоимость. После этого сравнили эти тарифы с российскими и сейчас идёт процесс переговоров. По словам Цветкова, РЖД уже предоставляют 50-процентную скидку для белорусских коллег. При этом стоимость перевалки в портах зачастую выше из-за отсутствия долгосрочных контрактов take-or-pay. И делать какие-то скидки для снижения стоимости транспортировки белорусских грузов пока не планируется.

Как писал NEWS.ru, если бы между Россией и Белоруссией не было споров по поставкам нефти и газа, сотрудничество двух стран стало бы «более мощным», заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей. По его словам, Москва была и остаётся стратегическим партнёром Минска. В связи с этим власти РБ заинтересованы в укреплении и углублении этих связей. Он добавил, что страну нельзя винить за стремление к многовекторной политике, так как в этом состоит её «выживание» как государства.