Die Welt предупредил об угрозе полного исчезновения бананов

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Агрессивный штамм грибка Tropical Race 4 (TR4), поражающий бананы, может оставить человечество без этого лакомства. Об этом сообщает Die Welt.

Эксперт по фруктам в маркетинговой компании AMI Урсула Шокемеле подчеркнула, болезнь поражает, в основном, сорт Cavendish, который занимает 95% мировой торговли бананами. Данное заболевание не может быть устранено при помощи специальных средств. Если оно поразит почвы, они могут быть выведены из оборота как минимум на 30–40 лет.

При этом для распространения заболевания достаточно лишь «частицы почвы на подошве фермера». Эксперты отмечают, что выведение новых сортов бананов, устойчивых к инфекции, займёт несколько лет, сообщает издание.

Грибок TR4 безопасен для людей, но смертелен для растений. Патоген проникает через корни в само растение — оно высыхает и больше не приносит плодов. TR4 устойчив к фунгицидам, антидотов нет. Способ борьбы с агрессивной заразой один — прекращение посадки бананов в пострадавшем районе.

Ранее сообщалось о якобы сложностях с закупками бананов. Участники рынка назвали три причины этого — неурожай в Эквадоре, задержки в работе соответствующих предприятий в РФ и высокий сезонный спрос. По предварительным данным, в настоящее время импортёры не обеспечивают требуемые объёмы поставок фруктов, оптовые цены на которые за год выросли с 60 рублей примерно до 82 рублей за 1 кг, писал NEWS.ru.