Дети просят вредные чипсы? Готовим ПП-вариант из банана — восторг обеспечен

Дети просят вредные чипсы? Приготовьте полезную альтернативу из бананов — хрустящие, сладкие и абсолютно натуральные. Всего 2 ингредиента и 15 минут — и полезный перекус готов.
Ингредиенты:
- бананы — 2 шт.;
- оливковое масло — 1 ст. л.
Приготовление:
- Очистить бананы от кожуры.
- Тонко нарезать кружочками.
- Выложить на противень с пергаментом.
- Смазать бананы оливковым маслом.
- Запекать при 180 °C 15 минут.
Хрустящие банановые чипсы станут любимым лакомством детей и взрослых. Полезно, вкусно и просто!
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