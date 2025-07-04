Дети просят вредные чипсы? Готовим ПП-вариант из банана — восторг обеспечен

Дети просят вредные чипсы? Приготовьте полезную альтернативу из бананов — хрустящие, сладкие и абсолютно натуральные. Всего 2 ингредиента и 15 минут — и полезный перекус готов.

Ингредиенты:

бананы — 2 шт.;

оливковое масло — 1 ст. л.

Приготовление:

Очистить бананы от кожуры. Тонко нарезать кружочками. Выложить на противень с пергаментом. Смазать бананы оливковым маслом. Запекать при 180 °C 15 минут.

Хрустящие банановые чипсы станут любимым лакомством детей и взрослых. Полезно, вкусно и просто!

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