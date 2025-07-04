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04 июля 2025 в 06:25

Дети просят вредные чипсы? Готовим ПП-вариант из банана — восторг обеспечен

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дети просят вредные чипсы? Приготовьте полезную альтернативу из бананов — хрустящие, сладкие и абсолютно натуральные. Всего 2 ингредиента и 15 минут — и полезный перекус готов.

Ингредиенты:

  • бананы — 2 шт.;
  • оливковое масло — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Очистить бананы от кожуры.
  2. Тонко нарезать кружочками.
  3. Выложить на противень с пергаментом.
  4. Смазать бананы оливковым маслом.
  5. Запекать при 180 °C 15 минут.

Хрустящие банановые чипсы станут любимым лакомством детей и взрослых. Полезно, вкусно и просто!

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

еда
чипсы
бананы
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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