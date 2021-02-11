АКОРТ отреагировала на ситуацию с поставками бананов в РФ

https://static.news.ru/photo/ff14f020-6c4a-11eb-ba34-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские торговые сети обеспечивают бесперебойную поставку бананов в свои магазины благодаря сотрудничеству с партнёрами из множества государств, рассказали журналистам в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Накануне в СМИ появились публикации о якобы сложностях с закупками данных плодов. Участники рынка назвали три причины этого — неурожай в Эквадоре, задержки в работе соответствующих предприятий в РФ и высокий сезонный спрос. По предварительным данным, в настоящее время импортёры не обеспечивают требуемые объёмы поставок фруктов, оптовые цены на которые за год выросли с 60 руб. примерно до 82 руб. за 1 кг. Ожидается, что проблему с нехваткой фруктов на рынке удастся решить в течение нескольких недель.

Бананы поставляются в Россию из целого ряда стран, включая Коста-Рику, Филиппины, Колумбию и Китай. Крупные торговые сети работают с широким пулом поставщиков продуктов, что гарантирует бесперебойность поставок. <...> Запасы торговых сетей находятся на высоком уровне и гарантируют удовлетворение покупательского спроса, — цитирует представителей АКОРТ РИА Новости.

Накануне стало известно, что за период с 2 по 8 февраля выросли цены на плодоовощную продукцию в среднем на 1,9%. Сильнее всего подорожали огурцы (6%), помидоры (2,5%), картофель (2,2%), морковь (1,7%) и лук репчатый (1%). Кроме того, увеличилась стоимость маргарина и вермишели — на 1%, мяса кур и макарон — на 0,8%, а также куриных яиц — на 0,6%. В то же время подешевели сахар-песок (0,4%) и мясные консервы (0,3%).

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство сельского хозяйства РФ ожидает снижения цен на овощи и фрукты по мере поступления на рынок нового урожая и снижения доли импорта. На сегодняшний день, по мнению специалистов ведомства, основания для роста стоимости продуктов питания отсутствуют.