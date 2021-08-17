Девелопер «Самолёт» выпустит облигации на 10 млрд рублей

Девелоперская группа компаний «Самолёт» планирует разместить на Московской Бирже трёхлетний выпуск облигаций на 10 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-президента и главы рынка долгового капитала Газпромбанка Алексея Руденко.
Номинальная стоимость одной облигации
По словам управляющего директора группы «Самолёт» Андрея Пахоменкова, 48% средств, привлечённых с помощью облигаций, планируется направить на рефинансирование долга, 19% — на участие в новых очередях девелоперских проектов, 15% — на участие в новых проектах и 18% — на приобретение новых участков.
Группа «Самолёт» основана в 2012 году и по итогам 2020 года заняла четвёртое место в России по объёму текущего строительства. За семь месяцев 2021 года компания нарастила объём продаж на 87% — до 54 млрд рублей. Объёмы продаж увеличились на 38% — до 351 тысячи кв. м, а стоимость квадратного метра на 36% — до 155 тысяч рублей за кв. м. До конца года «Самолёт» планирует начать строительство 25 очередей в проектах, 18 из них уже реализуются.
Ранее компания Telegram Group разместила на рынке пятилетние валютные облигации под 7% годовых. Номинал одной облигации составил $1 тысячу, а купонный период — полгода. Облигации предоставляют владельцам возможность конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения компании в случае проведения IPO.