Deutsche Bank допустил конфискацию активов в России

Фото: Пресс-служба Deutsche Bank AG

Deutsche Bank готовится к конфискации своих активов в России из-за судебного иска, сообщается в ежеквартальном отчете немецкого банка. Иск был подан компанией «Русхимальянс», являющейся совместным предприятием «Газпрома» и «Русгаздобычи». Причиной судебных разбирательств стал долг банка перед компанией, оплатить которой он не в состоянии из-за введенных странами Евросоюза санкций.

Согласно тексту отчета, руководство Deutsche Bank уже зарезервировало €258 млн и некоторые активы для возмещения ущерба. При этом в документе не уточняется, какой актив был зарезервирован. Уточняется лишь, что он должен компенсировать расходы по резервам.

В июле 2023 года компания «Русхимальянс» подала иск сразу к двум банкам: Deutsche Bank и Commerzbank. Общая сумма иска составила 31 млрд рублей. Компания намерена взыскать с Deutsche Bank 100-процентную долю его участия в ООО «Дойче Банк» в качестве долга. Отмечается, что сама задолженность появилась после того, как банк выступил поручителем по контракту с немецкой Linde и турецкой Renaissance Heavy Industries, предусматривавшему строительство завода по переработке сжиженного природного газа в Ленинградской области. Однако предприятие так и не было построено.

Немецкий Deutchse Bank разорвал отношения с российскими банками в мае 2022 года. Корреспондентские счета в евро были закрыты 20 апреля того же года. Помимо Deutchse Bank, аналогичное решение также приняло другое немецкое предприятие — Raiffeisen Bank.