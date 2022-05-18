Deutsche Bank закрыл счета крупных российских банков

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Немецкий Deutsche Bank разорвал отношения с рядом банков России, у которых были открыты корреспондентские счета в евро, пишет РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке. Ранее такое же решение приняла группа Raiffeisen.



Немецкий банк прислал российским кредитным организациям в середине марта 2022 года уведомление, что закрывает счета 8 апреля. В реальности они работали до 7 апреля включительно, закрылись 20 апреля, сказал один из собеседников агентства. Он подчеркнул, что это коснулось многих крупных банков.

По словам второго источника, Deutsche Bank ещё в марте закрыл счета неподсанкционным банкам. Сейчас у Deutsche Bank осталось немного корреспондентских счетов в небольших российских банках, не привлекающих к себе внимания, у которых мало операций, — сказал он.

При этом, если число операций у банка возрастает, Deutsche Bank закрывает этот счёт.

Немецкий банк в марте осудил российскую спецоперацию на Украине и принял решение свернуть бизнес.

Ранее стало известно, что европейские банки понесли убытки на сумму около $7 млрд из-за ситуации на Украине и ухода с российского рынка. Более всего в финансовом плане пострадал французский Societe Generale — $3,7 млрд. UniСredit потеряла около $2 млрд. Deutsche Bank лишился $0,1 млрд.