В случае если из-за затянувшегося кризиса начнут останавливаться стройки многоквартирных домов, данную отрасль будет дешевле обанкротить, чем поддерживать её различными госпрограммами. Об этом NEWS.ru заявила экономист из ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Сейчас важно понимать, что долгов девелопмента перед кредитными организациями никто не отменял, а это значит, что данный вопрос придётся решать любыми способами: «токсичные активы повиснут на банках, и тогда уже и им потребуется помощь государства», считает Бодрова.

Уже в ближайшее время строительный бизнес столкнётся с низкой платёжеспособностью граждан, и в скором времени небольшие строительные компании объявят себя банкротами. Власти будут вынуждены спасать то одного, то другого, но по факту отрасль дешевле обанкротить, чем поддерживать искусственное дыхание. Естественно, что это стресс и для сектора (и смежных направлений тоже), и для ВВП. Анна Бодрова старший аналитик ИАЦ «Альпари» старший аналитик ИАЦ «Альпари»

Вот почему, говорит она, строительному бизнесу сейчас нужно трезво оценить риски спада и спроса и урезать все сторонние траты «в ноль». По мнению старшего эксперта ИАЦ «Альпари», «необходимо срочно распродать то, что давно висит в продаже — иначе дальше избавиться от этого будет ещё сложнее, и поставить с дисконтом то, что готово продаваться». Сейчас с меньшими повреждениями окажется тот, кто будет гибок в ценах и чувствителен к малейшим переменам настроений потребителя, замечает Анна Бодрова.

По её мнению, снижение полной стоимости ипотечных кредитов — «прекрасная инициатива».

При относительно низкой ставке и спокойном экономическом фоне это вызвало бы лавину спроса на жильё. Но сейчас и в следующие несколько месяцев люди будут заняты тем, что попытаются встать на ноги и справиться с повседневными расходами — здесь не до ипотечных кредитов, — сказала Бодрова.

Накануне президент Владимир Путин поручил Банку России к 1 мая представить предложения по повышению доступности ипотеки для населения, сообщал NEWS.ru. Помимо того, ЦБ рекомендовано проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы россиян по ипотечным кредитам, которые не входят в процентную ставку, и разработать меры по снижению полной стоимости таких займов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Также кабмину поручено разработать меры по повышению инвестиционной привлекательности проектов строительства жилья, которое предназначено для предоставления по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования и по договору найма.

Правительство должно будет обеспечить сокращение установленных сроков предоставления земельных участков, находящихся в гос- и муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства и представить предложения по сокращению до одного месяца срока внесения изменений в документы территориального планирования с целью размещения объектов федерального, регионального и местного значений.

На ипотеку сегодня приходится значительный объём продаж на первичном рынке жилья. Вследствие этого стимулирование спроса на ипотечное кредитование остаётся одним из эффективных инструментов косвенной поддержки жилищного строительства. В частности, введение программы льготной ипотеки в 2015 году позволило предотвратить недострой значительного числа объектов, спрос на которые резко упал на фоне сильно подорожавших кредитов. Михаил Доронкин директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР

К слову, Банк России уже заявил о том, что после преодоления пандемии коронавируса и возобновления тренда на снижение ставок, дескать, начнётся рост операций по рефинансированию ипотечных кредитов.

Всё — пустое

Понижение ставки ипотеки даже на 1–2% в текущий момент никак не простимулирует рынок, уверен создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и консалтинговой компании KLOPENKO GROUP Егор Клопенко.

О какой ипотеке вообще можно говорить, когда люди запуганы и не выходят на улицу. Три месяца будут полностью потеряны для строителей. Здесь нет никакой разницы, какая будет ставка по ипотеке. А дальше дело будет за маркетологами — кто-то сумеет вытащить из людей оставшиеся деньги, а кто-то нет. Из возможных аргументов главным будет продажа квартир по рублёвым ценам до обвала нефти. Тогда и ипотека может пригодиться, без разницы, будет она дешевле или дороже на 1–2%. Егор Клопенко венчурный инвестор, основатель iTLEADERS венчурный инвестор, основатель iTLEADERS

По его суждению, в качестве поддержки строительного рынка результативным может быть лишь полное субсидирование процентной ставки в течение всего апреля и мая. Однако правительство вряд ли на это пойдёт, резюмирует эксперт.

Старая история

Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем, как считает общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в строительстве Дмитрий Котровский, строительная отрасль стала хромать задолго до кризиса нынешнего сезона. Ещё в конце 2018 года на площадке уполномоченного при президенте по правам предпринимателей бизнес-сообществом был подготовлен и опубликован доклад о состоянии отрасли. Из 65 сфер по уровню рентабельности строительная замкнула собой список, войдя в топ-5 по худшим показателям, демонстрируя в среднем рост в 1,8%.

Котровский обращает внимание на то, что переход отрасли на эскроу-счета в качестве единственного инструмента для всех без исключения регионов «не может быть сбалансированным решением». Вот почему, продолжает эксперт, «25% всей жилой недвижимости смогли перейти на эти рельсы, и сейчас реально только 4 из 93 банков финансируют отрасль, поэтому 800 компаний уже с 1 июля 2019 года вообще никак не финансируются».

Он приводит цифры. Сегодня в РФ строится и продаётся 101,1 млн кв. м. При этом реализовано 42,6% жилья, не реализовано — 57,8%. Реальная ипотека из них составляет 11–12% (с учётом страхования имущества и жизни).

Цены в регионах практически сравняли первичное и вторичное жильё. Процентная ставка по ипотеке при этом одинаковая. То, что покупать будут меньше, — факт. Да и не забывайте, что числовые показатели нацпроекта «Жильё и городская среда» никто корректировать не собирается. Там рост по вводу уже в этом году +10 млн кв. м, а в 2021-м — ещё +6 млн кв. м. Дмитрий Котровский общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в строительстве общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в строительстве

Общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в строительстве убеждён, что в настоящее время кабмину следует: