Дерипаска попросил отклонить ходатайство Минфина США о прекращении дела

https://static.news.ru/photo/b6e9ecc0-a7d7-11ea-8982-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Юристы российского бизнесмена Олега Дерипаски обратились в суд Вашингтона с просьбой отклонить ходатайство Минфина США о прекращении дела против министерства за введение санкций в отношении миллиардера.

Кроме того, истец настаивает на обнародовании текста доказательного меморандума ведомства, объясняющего отказ от снятия пакета рестрикций, говорится на сайте электронной базы данных судебной системы США.

Ответчиками по иску являются глава Минфина Стивен Мнучин и руководитель Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Андреа Гаки. В письме они просят отказать Дерипаске в просьбе о снятии ограничений.

Дерипаска считает, что его права на надлежащее судебное разбирательство нарушены из-за того, что он не был достаточно проинформирован.

Минфин США 6 апреля 2018 года ввёл санкции против предпринимателя и его предприятий. В чёрный список попали «Русал», «Базовый элемент», En+, «Русские машины», «Евросибэнерго» и «Группа ГАЗ». «Штрафникам» запретили приезжать в США, их активы заморозили, а гражданам США нельзя с ними развивать бизнес.

В январе 2019-го «Русал», En+ и «Евросибэнерго» освободили от рестрикций, но бизнесмен потерял возможность контролировать данные предприятия. Имя самого миллиардера из санкционного списка не убрали.

Ранее Дерипаска заявил, что некоторые азиатские страны варварски относятся к экологии. По его словам, это привело к ранним наводнениям и пожарам в Сибири.