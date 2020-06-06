Дерипаска попросил отклонить ходатайство Минфина США о прекращении дела

Юристы российского бизнесмена Олега Дерипаски обратились в суд Вашингтона с просьбой отклонить ходатайство Минфина США о прекращении дела против министерства за введение санкций в отношении миллиардера.
Кроме того, истец настаивает на обнародовании текста доказательного меморандума ведомства, объясняющего отказ от снятия пакета рестрикций,
Ответчиками по иску являются глава Минфина Стивен Мнучин и руководитель Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Андреа Гаки. В письме они просят отказать Дерипаске в просьбе о снятии ограничений.
Дерипаска считает, что его права на надлежащее судебное разбирательство нарушены из-за того, что он не был достаточно проинформирован.
Минфин США 6 апреля 2018 года ввёл санкции против предпринимателя и его предприятий. В чёрный список попали «Русал», «Базовый элемент», En+, «Русские машины», «Евросибэнерго» и «Группа ГАЗ». «Штрафникам» запретили приезжать в США, их активы заморозили, а гражданам США нельзя с ними развивать бизнес.
В январе 2019-го «Русал», En+ и «Евросибэнерго» освободили от рестрикций, но бизнесмен потерял возможность контролировать данные предприятия. Имя самого миллиардера из санкционного списка не убрали.
Ранее Дерипаска заявил, что некоторые азиатские страны варварски относятся к экологии. По его словам, это привело к ранним наводнениям и пожарам в Сибири.
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