Дерипаска обвинил азиатские страны в сибирских пожарах

https://static.news.ru/photo/225a277c-87e9-11ea-b930-fa163e074e61_660.jpg Олег Дерипаска Фото: World Economic Forum/flickr.com

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что некоторые азиатские страны варварски относятся к экологии. По его словам, это привело к ранним наводнениям и пожарам в Сибири.

Он выступил с предложением создать комиссию при ООН по расследованию нарушения принятых страной обязательств по сохранению окружающей среды.

Среди нарушителей предприниматель назвал Китай, Индонезию и Южную Корею. Кроме того, за ними «потянулись» ЮАР и Индия.

По итогам работы этой комиссии страны — виновницы в нанесении ущерба окружающей среде в глобальном масштабе должны понести наказание в виде санкций и эмбарго. У нас больше нет времени на сохранение нашей экосистемы, — написал он в Telegram.

Ранее, как писал NEWS.ru, автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ», принадлежащая Олегу Дерипаске, попросила российские власти продлить на 2020 год программу государственных закупок и школьных автобусов. На это потребуется выделить около 10 млрд рублей из федерального бюджета.