В Минфине США просят прекратить рассмотрение иска Дерипаски

https://static.news.ru/photo/89c24c6c-979f-11ea-8d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В суд округа Колумбия поступило прошение от управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о прекращении рассмотрения иска миллиардера Олега Дерипаски о снятии с него санкций. Документ опубликован в базе данных судебных документов Court Listener.

Ответчиками по иску являются глава финансового ведомства Стивен Мнучин и глава OFAC Андреа Гаки. В письме они просят отказать Дерипаске в просьбе о снятии ограничений и предлагают в качестве альтернативы вынести решение в упрощённом порядке судопроизводства.

К просьбе также прикреплён меморандум. В нём сказано, что ответчики считают необоснованными претензии олигарха. Дерипаска считает, что его права на надлежащее судебное разбирательство нарушены из-за того, что он не был достаточно проинформирован.

Как писал NEWS.ru, ранее был задержан вор, обокравший московскую квартиру бывшей супруги Олега Дерипаски Полины Юмашевой.