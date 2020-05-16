В Минфине США просят прекратить рассмотрение иска Дерипаски

В суд округа Колумбия поступило прошение от управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о прекращении рассмотрения иска миллиардера Олега Дерипаски о снятии с него санкций. Документ
Ответчиками по иску являются глава финансового ведомства Стивен Мнучин и глава OFAC Андреа Гаки. В письме они просят отказать Дерипаске в просьбе о снятии ограничений и предлагают в качестве альтернативы вынести решение в упрощённом порядке судопроизводства.
К просьбе также прикреплён меморандум. В нём сказано, что ответчики считают необоснованными претензии олигарха. Дерипаска считает, что его права на надлежащее судебное разбирательство нарушены из-за того, что он не был достаточно проинформирован.
Как писал NEWS.ru, ранее был задержан вор, обокравший московскую квартиру бывшей супруги Олега Дерипаски Полины Юмашевой.
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