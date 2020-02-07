https://static.news.ru/photo/efef3378-49a8-11ea-b975-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал решение Центрального банка России снизить ключевую ставку до 6,00% годовых (на 25 б.п.). По его словам, это можно считать «первой подножкой» новому премьер-министру России Михаилу Мишустину.

ЦБ снизил ставку на 0,25%. Первая подножка правительству Мишустина, — написал миллиардер в своём Telegram-канале.

Дерипаска заявил, что решение о снижении ключевой ставки является «миной», заложенной ЦБ под национальные проекты и программу борьбы с бедностью. Однако этими мерами ЦБ только продолжит грабить промышленность и население.

Как писал NEWS.ru, решение Центробанка РФ по снижению ключевой ставки было ожидаемым в связи со снижением инфляции в последнее время, считает начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян. Снижение ставки продолжится в первом квартале, однако пока ориентир по инфляции в 4% не изменится.