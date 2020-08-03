Депутаты намерены сохранить прожиточный минимум для должников

https://static.news.ru/photo/fd717562-d5a1-11ea-ab27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Депутаты Госдумы сообщили о вероятном принятии нового закона в осеннюю сессию. Документ позволит сохранить у должников прожиточный минимум. Соответствующее заявление сделал первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев.

К концу августа мы могли бы выйти на обновлённую редакцию. И потом руководство партии приняло бы политическое решение, как нам лучше пойти: внести новый текст либо перевнести, либо договориться, что изменения будут приняты большой поправкой ко второму чтению, — цитирует сообщение ТАСС.

Данную концепцию поддержали в Минтруде, Минюсте, Банке России, ФССП и Сбербанке. Законопроект был внесён в Госдуму 14 мая 2020 года. Изменения коснутся Трудового и Гражданского процессуальных кодексов.

Я думаю, что реально к сентябрю мы выйдем с вами с доработанными двумя законопроектами и сможем реализовать нашу задачу в ходе осенней сессии Госдумы, — отметил Исаев.

Ранее NEWS.ru писал, что миллионы россиян с 1 августа начнут получать доплату к пособию по безработице. Это те три тысячи рублей, которые положены людям с несовершеннолетними детьми.