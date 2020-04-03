Депутат не исключил дополнительные субсидии на ЖКУ из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/ffb8fe1e-75aa-11ea-92da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов не исключил, что в России, в период изоляции граждан из-за угрозы распространения коронавируса, могут быть введены дополнительные субсидии на оплату коммунальных услуг. Однако, как заметил парламентарий, вариант с полной отменой оплаты не рассматривается.

По словам Осипова, в данный момент субсидии доступны для льготной категории граждан. Также скидки возможны при условии, что оплата ЖКУ превышает 22% дохода семьи.

На фоне введения режима изоляции Госдума уже отменила штрафы и пени за неуплату коммунальных услуг, заметил депутат.

У нас сейчас региональная неделя, если мы увидим, что ситуация критична, то мы будем поднимать вопрос о пересмотре субсидий в пользу граждан. Пока мы не видим зон риска, — цитирует Осипова телеканал «Москва 24».

Также парламентарий подчеркнул, что оплата идёт за потребляемые услуги. Вода и электричество стоят денег, поэтому возможность полностью отменить плату за ЖКУ Госдума не рассматривает.

Как ранее писал NEWS, ОНФ предложил Минстрою РФ сделать электронный способ доставки платёжек за жилищно-коммунальные услуги приоритетным в условиях распространения коронавирусной инфекции.