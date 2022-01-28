Депутат ГД: ограничения оборота криптовалюты нужно закрепить в законе

На законодательном уровне должны быть определены ограничения на оборот криптовалюты, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он отметил, что её использование в виду платёжного средства также должно быть запрещено.

Криптовалюта должна быть определена в законе в качестве объекта. Совершенно очевидно, что она не должна находиться в абсолютно свободном обороте, это не должно быть средством платежа. Но то, что она должна быть объектом, это совершенно очевидно, — считает политик.

Он отметил, что в данный момент подобные определения криптовалюты отсутствуют в законах страны, однако идут дискуссии на этот счёт, «возникают споры при наследовании и так далее». Также депутат обратил внимание, что миллионы граждан уже владеют криптовалютой и законодатели не должны продолжать делать вид, что ничего не происходит.

Конечно, происходит, и конечно, закон должен влиять на это, — утверждает Крашенинников.

Политик убеждён, что процесс регулирования криптовалюты необходимо решить в рамках весенней сессии Госдумы.

Это не должно затягиваться, потому что не может быть так, что жизнь сама по себе, а закон сам по себе. <...> Считаю, что в весеннюю сессию надо этот вопрос решать, — заявил он.

Ранее стало известно, что Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалют в России без их запрета. Ведомство предлагает проводить операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и создать операторов обмена цифровых валют на денежные средства. Соответствующие предложения поступили и в аппарат правительства.