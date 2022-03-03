Депутат Европарламента заявил об ошибочности санкций против России

Европарламентарий от Германии Маркус Бухайт заявил об ошибочности санкций, которые Евросоюз вводит против России из-за ситуации на Украине, сообщает RT со ссылкой на обращение Бухайта к Совету ЕС. По его словам, санкции повлекут долгосрочные сбои в торговых отношениях с Россией, которая является важным торговым партнёром ФРГ.

Бухайт указал на то, что политика Совета ЕС в отношении России не приведёт ни к чему хорошему в отношении самой Европы. Он также предложил минимизировать ущерб от антироссийских санкций, отказавшись от запрета гражданам ЕС занимать высокооплачиваемые должности в советах директоров таких российских госкомпаний, как «Роснефть» и «Газпром». Политик напомнил, что в число подобных граждан входят бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, а также экс-канцлеры Австрии Кристиан Керн и Вольфганг Шюссель.

Ранее экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль также предположила, что санкции в отношении России со стороны Евросоюза не будут эффективны. По её мнению, американская сторона неоднократно пыталась поменять «плохое поведение» государств, но в условиях ограничений население начинает ещё больше поддерживать действия своего правительства. Примером этому стали Ирак, Иран и Сербия, не поменявшие свой курс под давлением санкций.