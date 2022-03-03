Депутат Европарламента заявил об ошибочности санкций против России

Европарламентарий от Германии Маркус Бухайт заявил об ошибочности санкций, которые Евросоюз вводит против России из-за ситуации на Украине, сообщает RT со ссылкой на обращение Бухайта к Совету ЕС. По его словам, санкции повлекут долгосрочные сбои в торговых отношениях с Россией, которая является важным торговым партнёром ФРГ.
Бухайт
Ранее экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль также предположила, что санкции в отношении России со стороны Евросоюза не будут эффективны. По её мнению, американская сторона неоднократно пыталась поменять «плохое поведение» государств, но в условиях ограничений население начинает ещё больше поддерживать действия своего правительства. Примером этому стали Ирак, Иран и Сербия, не поменявшие свой курс под давлением санкций.