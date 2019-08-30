Россияне в этом году существенно изменили структуру своих трат на путешествия по сравнению с 2018-м. По итогам восьми истёкших месяцев лидером по объёму расходов на поездки стал сегмент «авиакомпании», сместив на второе место категорию «туристические агентства». За счёт этого доля издержек в указанных категориях составляет теперь 44,2% и 36,03% соответственно. Такие данные предоставил News.ru банк «Русский Стандарт» (входит в топ-3 по эквайринговой сети в России), изучив состав карточных расходов населения на турпоездки.

В первые восемь месяцев 2018 года года ситуация была ровно противоположной, отмечают в кредитной организации. На первом месте по расходам на путешествия у россиян была категория «туристические агентства» (52,21%), а на втором – «авиакомпании» (23,83%). Сегмент «отели», как в прошлом, так и в этом году замыкает топ-3 самых популярных категорий трат. Однако его доля в «туристических» расходах незначительно снизилась и составляет 15,72% против 17% годом ранее.

В то же время несколько увеличился «средний чек» в категории «путешествия» по нашей стране, рост составил 2,5%. Таким образом, россияне тратили на поездке по РФ в среднем 19 103 рублей в 2019 году.

С начала нынешнего года больше всего «туристических» покупок совершала мужская часть россиян – 73% против 27%, которые приходятся на женщин. При этом «средний чек» у обоих полов разнится не сильно. У мужчин средняя сумма одной операции составила 19 324 рубля, а у женщин – 18 220 рублей, подсчитали в банке.

Сергей Булкин/News.ru

Динамика трат этого года свидетельствует о том, что люди становятся более самостоятельными и стараются более разборчиво подходить к выбору путешествия, не прибегая при этом к помощи туристических агентств, считают в кредитной организации.

Увеличилось число самостоятельных путешественников, подорожали авиабилеты, а также снизилось доверие людей к туристическим агентствам, рассуждает эксперт News.ru.

На мой взгляд, последнее происходит из-за того, что турагентства используют чартерные перевозки, которые год от года все нестабильней и хуже по качеству. Ольга Певная руководитель департамента по развитию клиентской базы «БКС Премьер»

Рост доли расходов россиян на авиабилеты в 2019 году обусловлен преимущественно подорожанием стоимости перелётов, соглашается управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства «НКР» Дмитрий Орехов. Это происходит в силу того, что наши авиакомпании работают на грани рентабельности, потому что российская нацвалюта обесценилась за год с 55-ти до 70 рублей за доллар, а основные расходы авиакомпаний — в валюте, поясняет он. Также влияние на ситуацию оказывает и продолжавшийся весь прошлый год рост цен на авиакеросин, отмечает эксперт.



По его оценкам, россияне только летом 2019 года стали тратить в среднем от 11 до 20,5 тыс. рублей на авиаперелет в оба конца, что на 5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Так, рост «среднего чека» за поездку самолётом туда-обратно по внутренним направлениям составил 5% – с 10 340 до 10 922 рублей, а за границу – 4%, с 19 719 до 20 510 рублей. При этом 63% бронирований пришлось на авиабилеты по России и 37% – за рубеж, рассказывает Орехов.

Доля самостоятельных путешественников будет увеличиваться, каждый год их ряды пополняются молодыми людьми, которые привыкли сами решать, по какому маршруту ехать, где обедать и ужинать, какой авиакомпанией лететь, какие достопримечательности смотреть, рассуждает Ольга Певная из «БКС Премьер».

В связи с тем, что реальные доходы населения продолжат сокращаться, в дальнейшем доля расходов россиян на продовольствие в совокупном рейтинге (сейчас 39%) будет расти, а доля трат на отдых и путешествия (4,8%), наоборот, сокращаться, прогнозирует Дмитрий Орехов.