Демократы внесли в Конгресс США «Закон о героях» в поддержку экономики

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Члены Конгресса США от Демократической партии представили обновлённый Heroes act («Закон о героях») — законопроект, предусматривающий меры по стимулированию экономики на $2,2 трлн.

Цель законопроекта, как говорится в письме небезызвестной главы демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси, состоит в необходимости поддержки экономики страны в связи с «экономической катастрофой» и здоровьем американцев, сообщает ТАСС.

Этот Heroes Act объёмом $2,2 трлн представляет совершенно необходимые ресурсы для защиты жизней [людей], средств к существованию, а также жизни нашей демократии в ближайшие месяцы, — заявила Пелоси.

Демократы и республиканцы осознают необходимость мер поддержки экономики США в настоящее время. Однако по традиции им не удалось согласовать единый пакет мер стимулирования, переговоры на этот счёт в конце августа провалились. При этом администрация США смогла добиться от Конгресса согласия на выделение более $6 трлн на чрезвычайные меры. Эти меры включают в себя также шаги, которые делает американский регулятор — ФРС США.

Как сообщал NEWS.ru, экономика США с февраля 2020 года начала снижаться и вступила в период рецессии. Примечательно, что таким образом окончился своего рода «золотой век» американской экономики, показывавшей рост с июня 2009 года.

Экс-глава и главный экономист Morgan Stanley Asia, научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч заявил 28 сентября, что американский доллар в ближайшее время может ожидать резкий спад.