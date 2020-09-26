Экономист из США назвал факторы скорого падения доллара

https://static.news.ru/photo/bd416b5a-0152-11eb-ae22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский доллар в ближайшее время может ожидать резкий спад. Так считает экс-глава и главный экономист Morgan Stanley Asia, научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч.

По его словам, с мая по август 2020 года реальный эффективный обменный курс американской валюты снизился на 4,3%, при этом доллар остаётся самой переоценённой из крупных мировых валют, сообщает Project Syndicate.

Роуч назвал несколько причин, по которым к концу 2021 года широкий индекс доллара упадёт на 35%. В частности, причиной падения послужит резкое увеличение макроэкономического дисбаланса в США. Оно вызвано сочетанием рекордного падения размеров внутренних сбережений и ростом дефицита счёта текущих операций, пояснил экономист.

Другими факторами он назвал повышение роли альтернативных валют, таких как евро и юань, а также «исчезновение особой ауры американской исключительности».

Падение доллара лишь только началось, — подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рубль завершил торговую неделю на отметке 78 единиц за доллар и 91 — за евро. Эксперты считают, что это не предел. Так, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко считает, что до конца 2020 года курс доллара может подняться до 80–85 рублей.