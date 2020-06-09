Экономика США впервые за 10 лет вступила в рецессию

Национальное бюро экономических исследований США (NBER) пришло к выводу, что американская экономика в феврале 2020 года вступила в рецессию. Причина — пандемия коронавируса.
Это ознаменовало окончание 128-месячного роста, начавшегося в июне 2009 года, сообщает Business Inside. В то время как некоторые аналитики считают рецессию двумя последовательными кварталами спада экономической активности, NBER, отмечает издание, считает рецессию «значительным снижением экономической активности, распространяющейся по экономике, обычно видимой по производству, занятости и другим показателям».
[Мы пришли к выводу], что беспрецедентные масштабы сокращения занятости и производства, а также его широкий охват во всей экономике, гарантирует обозначение этого эпизода как рецессии, даже если он окажется более кратким, чем предыдущие, — говорится в заявлении ведомства.
Ранее NEWS.ru писал, что спад ВВП в зоне евро во II квартале этого года составит 14%, а в целом он упадёт на 8,7%. Такие данные привела глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
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