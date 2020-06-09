Экономика США впервые за 10 лет вступила в рецессию

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Чемпион мира по боксу по версии WBA Мэнни Пакьяо опроверг информацию о том, что намерен баллотироваться на пост президента Филиппинских островов в 2022 году.

Об этом боксёр рассказал BoxingScene. Ранее о его намерении баллотироваться на пост главы государства рассказал промоутер Боб Арум, утверждавший, что Пакьяо сам сообщил ему об этом по телефону. Филиппинский боец...