Делегация концерна «Белнефтехим» прибыла в Казахстан, где перед подписанием соглашения намерена провести предметные переговоры по поставкам нефти в Белоруссию. Об этом сообщил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.
Рабочая группа во главе с заместителем председателя концерна Андреем Бунаковым отправилась в Казахстан с целью отработки соглашения по поставкам нефти, — сообщил ТАСС Тищенко.
Стороны намерены в ближайшее время подписать соглашение, им осталось только согласовать некоторые административные вопросы.
Накануне вице-премьер белорусского правительства Игорь Ляшенко заявил, что соглашение по поставкам в республику казахстанской нефти находится в высокой степени готовности. По его словам, это будет беспошлинная поставка, что приблизит цену нефти к стоимости российского сырья.
Как писал NEWS.ru, Минэнерго Казахстана организует встречи с местными ресурсодержателями по просьбе белорусской стороны для переговоров о вероятных поставках нефти в республику.
Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. Стороны так и не договорились об их продлении из-за разногласий по цене поставок и транспортировки.