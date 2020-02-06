https://static.news.ru/photo/25249d80-48c8-11ea-8db0-fa163e074e61_660.jpg Фото: belchemoil/facebook.com

Делегация концерна «Белнефтехим» прибыла в Казахстан, где перед подписанием соглашения намерена провести предметные переговоры по поставкам нефти в Белоруссию. Об этом сообщил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

Рабочая группа во главе с заместителем председателя концерна Андреем Бунаковым отправилась в Казахстан с целью отработки соглашения по поставкам нефти, — сообщил ТАСС Тищенко.

Стороны намерены в ближайшее время подписать соглашение, им осталось только согласовать некоторые административные вопросы.

Накануне вице-премьер белорусского правительства Игорь Ляшенко заявил, что соглашение по поставкам в республику казахстанской нефти находится в высокой степени готовности. По его словам, это будет беспошлинная поставка, что приблизит цену нефти к стоимости российского сырья.

Как писал NEWS.ru, Минэнерго Казахстана организует встречи с местными ресурсодержателями по просьбе белорусской стороны для переговоров о вероятных поставках нефти в республику.

Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. Стороны так и не договорились об их продлении из-за разногласий по цене поставок и транспортировки.