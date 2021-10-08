Daily Express рассказала об «ужасающем послании» России по газовому кризису

Автор статьи, опубликованной в Daily Express, рассказал об «ужасающем послании», которое Россия якобы направила Европе. Речь идет о словах члена Совета Федерации России Владимира Жабарова, пригрозившего Европе «замерзанием», если «Северный поток-2» не будет запущен в этом году. Издание считает, что Кремль специально приостановил поставки газа в Европу, чтобы добиться этого.

Как отмечает автор статьи, накануне член Совфеда Владимир Жабаров предположил, что Европа замёрзнет, если «Северный поток-2 » не будет запущен уже в этом году. По словам журналиста, в ЕС на долю России приходится 40% импортируемого газа, тогда как Британия импортирует всего 1%. Тем не менее, действия России привели к росту мировых цен и кризису, который затронул в том числе и Великобританию: в британском управлении рынка газа и электроэнергии Ofgem предупредили, что могут пересмотреть механизм ограничения цен на энергоносители, что приведёт к росту цен в том числе и для потребителей.

Несмотря на то, что рост цен на газ сегодня беспрецедентен, нам нужно будет строить планы, исходя из того, что подобные потрясения могут повториться, — заявил исполнительный директор организации Джонатан Брирли.

Между тем министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Британии Квази Квартенг заявил, что остановить рост цен ещё можно, и пообещал обеспечить бесперебойное снабжение британских потребителей.

Ранее читатели британской газеты Express раскритиковали действия Еврокомиссии по газовому кризису. По их мнению, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен должна встать на колени пред президентом Владимиром Путиным, чтобы вернуть в Европу российский газ. А самым популярным комментарием стал призыв сертифицировать «Северный поток — 2».