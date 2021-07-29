Чёртова штука заработает: эксперты оценили выпад сенаторов США против СП-2

Угрозы сенаторов США не помогут Вашингтону остановить запуск газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение высказали зарубежные эксперты, опрошенные РИА Новости.

Так они отреагировали на ультиматум республиканцев, выдвинутый сенаторами администрации президента США Джо Байдена и предусматривающий введение новых санкций против проекта.

Финансовый аналитик и бывший банкир Мартин Хатчинсон сомневается в успехе ультиматума сенаторов.

Эта чёртова штука практически закончена. Вероятно, это изначально было тщетной попыткой. США, как обычно, слишком резко реагируют, — считает аналитик.

Согласен с ним профессор международных дел Университета Питтсбурга Майкл Бреннер. По его мнению, «конгресс может бушевать сколько угодно», но это будет «пустой тратой времени».

У Вашингтона два интереса: прежде всего, ослабить Россию, а также продавать более дорогой полученный в США сжиженный природный газ по экономическим и политическим причинам. Поэтому мы так навязываем СПГ по всему региону, используя давление, шантаж и прочее, — пояснил профессор.

Он добавил, что строительство газопровода инициировала Германия, которой нужен российский газ после решения остановить в стране работу АЭС.

Существующий трубопровод через Украину недостаточен, ненадёжен из-за нестабильности страны и более дорог. Ни один германский канцлер не может даже подумать о том, чтобы остановить законченный трубопровод, — уточнил Бреннер.

Ранее стало известно, что 12 американских сенаторов-республиканцев поставили ультиматум Минфину США и Белому дому, требуя введения новых санкций в отношении проекта «Северный поток — 2». Их ультиматум заключается в том, что сенаторы пригрозили заблокировать назначение двух кандидатур в Минфин, если Белый дом «не поменяет позицию» по проекту.