Чубайс назвал два главных процесса, которые перевернут экономику

Спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс назвал главные процессы ближайшего десятилетия, которые перевернут российскую экономику. Об этом сообщает РБК.

В первую очередь речь идёт о переориентации на производство водорода. Он назвал эту деятельность уникальной возможностью для России, которая также подразумевает и большие конкурентные риски.

Речь идёт о создании индустрии с объёмами продаж более $100 млрд. Это очень серьёзные цифры. Это колоссальный вызов, который затронет всех — от промышленности до науки, — предрёк Чубайс.

Во-вторых, спецпредставитель заявил о реструктуризации всех отраслей, которая станет следствием производства водорода. По его словам, изменения в металлургии, трубопрокатчике и транспортном машиностроении будут заточены на будущие рынки и минимизацию углеродного следа.

Он подчеркнул, что представители сами начали соответствующие преобразования, без постановлений правительства и изменений законодательства.

Ранее Чубайс заявил, что Сахалин имеет все шансы оказаться регионом «будущего России». Это станет возможным благодаря климатическим инициативам.