Ректор РАНХиГС Владимир Мау призвал подумать об экономической мобилизации в стране. Он считает, что такая модель не противоречит законам рынка, хотя роль государства и его инвестиций возрастает. О том, какой сегодня может быть экономическая мобилизация, о ее плюсах и минусах — в материале NEWS.ru.

Что предлагается

Включить сценарий экономической мобилизации в макроэкономический прогноз предложил Владимир Мау. Сделал он это на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, пишут «Ведомости».

Экономическая мобилизация, как считает ректор РАНХиГС, подразумевает:

— усиление роли государства в экономике;

— построение специфичного рынка труда (когда требуются специалисты и рабочие, которых могут «направить» на то или иное предприятие для выполнения поставленных задач. — NEWS.ru);

— институционализирование (процесс превращения каких-либо отношений в институты) индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса.

Мау подчеркнул, что такая модель не противоречит рынку и не предполагает переход к советским практикам управления. Но роль госинвестиций будет значительно выше, чем раньше, заявил Мау. При этом финансировать структурные изменения можно за счет целевых займов, считает он.

Владимир МауФото: Сергей Булкин/NEWS.ruВладимир Мау

Что такое мобилизационная экономика

Мобилизационная экономика — это хозяйственная модель, при которой решаются в первую очередь внеэкономические задачи. Это может быть задача выживания страны и государства в условиях войны или сильного стихийного бедствия. Экономика также может стать мобилизационной, когда страна только готовится к затяжному военному конфликту или восстанавливает разрушенное после войны.

Черты такой экономики перечислим ниже.

  • Постановка лидерами страны целей по устранению угроз.
  • Разработка госплана или программы достижения цели.
  • Мобилизация ресурсов страны, необходимых для выполнения плана или программы.
  • Принцип главного звена — ресурсы сконцентрированы в одном из звеньев экономики, от которого зависит успех противодействия угрозе. Для этого ресурсы можно изымать из других отраслей.
  • Принцип достижения цели любой ценой, в том числе неэкономическими методами воздействия на тех, от кого зависит достижение цели.
  • Принцип командности — наличие единой команды, которая состоит из всех субъектов экономики и совместно решает единую задачу.
  • Принцип дискретности — мобилизация не может быть постоянно существующим явлением.
  • Принцип сознательности — готовность принести «жертвы» в целях мобилизации.

Как это может выглядеть

Аналитик TeleTrade Алексей Федоров:

Сейчас можно говорить скорее о мобилизации отдельных отраслей. То есть там, где необходим быстрый ответ на санкции, — в авиа- и судостроении, фармацевтике, приборостроении, а также в отраслях, обеспечивающих армию. Именно здесь возможна экономическая мобилизация — чтобы быстро закрыть основные критические потребности страны. А раз речь идет об отраслях, которые в России и так не развиты, то госинвестициям там просто некого вытеснять. Поэтому серьезных негативных последствий для экономики быть не должно. Напротив, активное развитие, например, обрабатывающей промышленности с гарантированным рынком сбыта нужно экономике для выхода на новый уровень.

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский:

Усиление роли государства не означает отказ от рыночной модели. Например, возможен рост роли государства в инвестиционной деятельности. Частный бизнес в этой сфере сейчас ограничен из-за экономической неопределенности. В некоторой степени элементы мобилизационной экономики наблюдались и в период пандемии (когда государство вливало деньги в пострадавшие отрасли. — NEWS.ru) и уже дали определенный опыт.

Завкафедрой бизнес-статистики университета «Синергия» Ольга Леднева:

Мобилизационная экономика — это не лекарство от вируса и не может восприниматься как инструмент выхода из экономического кризиса. Выходом из любого кризиса является свободный рынок, а мобилизационные рельсы могут привести российскую экономику в стагнационную фазу. При мобилизационной экономике отсутствуют стимулы развития рынка. Управление происходит в соответствии с планом и программами. Некоторые отрасли, такие как оборонная или космическая промышленность, могут частично регулироваться государством, но для сельского хозяйства, торговли и инноваций это неприемлемо.

Когда экономику могут «призвать»

Что будет с Россией, если она перейдет на мобилизационную экономикуФото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Федоров:

Единственное, что смущает во всей этой истории, — воплощать ее, вероятно, будут люди, которые в прошлом показали себя не очень эффективными управленцами. Что касается сроков реализации такой программы, то так как речь идет о мобилизационном состоянии отдельных отраслей, тайминг в них должен зависеть не от аналогичных кейсов других стран, а от потребностей страны. Если нам нужно полностью заменить гражданский воздушный флот за два-три года, значит, именно такой план и должен стоять перед исполнителями. То же самое касается других отраслей.

Андрей Гиринский:

Сегодня нет конкретных нормативных документов о мобилизационной экономике. Более того, такого термина нет и в Конституции страны. Говорить о сроках сейчас сложно. Требуется определенное время на разработку законов и подзаконных актов. При благоприятных условиях достичь каких-то переходных этапов можно в ближайший год.

Ольга Леднева:

Частично переход на мобилизационную экономику уже сделан — основные государственные инвестиции приходятся на оборонный и военный секторы. Законодательную базу для перехода к мобэкономике подготовили еще летом, когда правительству разрешили временно расконсервировать мобилизационные мощности и объекты, разбронировать материальные ценности госрезерва, привлекать работников предприятий к работе ночью, в выходные и праздники.