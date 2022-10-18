Что будет с Россией, если она перейдет на мобилизационную экономику Эксперты предлагают рассмотреть такой переход уже сейчас

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор РАНХиГС Владимир Мау призвал подумать об экономической мобилизации в стране. Он считает, что такая модель не противоречит законам рынка, хотя роль государства и его инвестиций возрастает. О том, какой сегодня может быть экономическая мобилизация, о ее плюсах и минусах — в материале NEWS.ru.

Что предлагается

Включить сценарий экономической мобилизации в макроэкономический прогноз предложил Владимир Мау. Сделал он это на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, пишут «Ведомости».



Экономическая мобилизация, как считает ректор РАНХиГС, подразумевает:



— усиление роли государства в экономике;



— построение специфичного рынка труда (когда требуются специалисты и рабочие, которых могут «направить» на то или иное предприятие для выполнения поставленных задач. — NEWS.ru);



— институционализирование (процесс превращения каких-либо отношений в институты) индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса.



Мау подчеркнул, что такая модель не противоречит рынку и не предполагает переход к советским практикам управления. Но роль госинвестиций будет значительно выше, чем раньше, заявил Мау. При этом финансировать структурные изменения можно за счет целевых займов, считает он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Мау

Что такое мобилизационная экономика

Мобилизационная экономика — это хозяйственная модель, при которой решаются в первую очередь внеэкономические задачи. Это может быть задача выживания страны и государства в условиях войны или сильного стихийного бедствия. Экономика также может стать мобилизационной, когда страна только готовится к затяжному военному конфликту или восстанавливает разрушенное после войны.

Черты такой экономики перечислим ниже.

Постановка лидерами страны целей по устранению угроз.

Разработка госплана или программы достижения цели.

Мобилизация ресурсов страны, необходимых для выполнения плана или программы.

Принцип главного звена — ресурсы сконцентрированы в одном из звеньев экономики, от которого зависит успех противодействия угрозе. Для этого ресурсы можно изымать из других отраслей.

Принцип достижения цели любой ценой, в том числе неэкономическими методами воздействия на тех, от кого зависит достижение цели.

Принцип командности — наличие единой команды, которая состоит из всех субъектов экономики и совместно решает единую задачу.

Принцип дискретности — мобилизация не может быть постоянно существующим явлением.

Принцип сознательности — готовность принести «жертвы» в целях мобилизации.

Как это может выглядеть

Аналитик TeleTrade Алексей Федоров:

Сейчас можно говорить скорее о мобилизации отдельных отраслей. То есть там, где необходим быстрый ответ на санкции, — в авиа- и судостроении, фармацевтике, приборостроении, а также в отраслях, обеспечивающих армию. Именно здесь возможна экономическая мобилизация — чтобы быстро закрыть основные критические потребности страны. А раз речь идет об отраслях, которые в России и так не развиты, то госинвестициям там просто некого вытеснять. Поэтому серьезных негативных последствий для экономики быть не должно. Напротив, активное развитие, например, обрабатывающей промышленности с гарантированным рынком сбыта нужно экономике для выхода на новый уровень.

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский:

Усиление роли государства не означает отказ от рыночной модели. Например, возможен рост роли государства в инвестиционной деятельности. Частный бизнес в этой сфере сейчас ограничен из-за экономической неопределенности. В некоторой степени элементы мобилизационной экономики наблюдались и в период пандемии (когда государство вливало деньги в пострадавшие отрасли. — NEWS.ru) и уже дали определенный опыт.

Завкафедрой бизнес-статистики университета «Синергия» Ольга Леднева:

Мобилизационная экономика — это не лекарство от вируса и не может восприниматься как инструмент выхода из экономического кризиса. Выходом из любого кризиса является свободный рынок, а мобилизационные рельсы могут привести российскую экономику в стагнационную фазу. При мобилизационной экономике отсутствуют стимулы развития рынка. Управление происходит в соответствии с планом и программами. Некоторые отрасли, такие как оборонная или космическая промышленность, могут частично регулироваться государством, но для сельского хозяйства, торговли и инноваций это неприемлемо.

Когда экономику могут «призвать»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Федоров:

Единственное, что смущает во всей этой истории, — воплощать ее, вероятно, будут люди, которые в прошлом показали себя не очень эффективными управленцами. Что касается сроков реализации такой программы, то так как речь идет о мобилизационном состоянии отдельных отраслей, тайминг в них должен зависеть не от аналогичных кейсов других стран, а от потребностей страны. Если нам нужно полностью заменить гражданский воздушный флот за два-три года, значит, именно такой план и должен стоять перед исполнителями. То же самое касается других отраслей.

Андрей Гиринский:

Сегодня нет конкретных нормативных документов о мобилизационной экономике. Более того, такого термина нет и в Конституции страны. Говорить о сроках сейчас сложно. Требуется определенное время на разработку законов и подзаконных актов. При благоприятных условиях достичь каких-то переходных этапов можно в ближайший год.

Ольга Леднева: