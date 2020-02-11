https://static.news.ru/photo/bcae8d4e-4c53-11ea-930c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Таксист в Москве в среднем может заработать от 20 тыс. до 25 тыс. рублей в месяц. При этом по 3% от выручки приходится на лизинг и страхование, 4% идёт в доход таксопарка, на возмещение стоимости машины — 8%.

Ещё 23% дохода уходят на налоги и эксплуатационные расходы. То есть чистый доход таксиста составляет 34% от выручки, и 25% идёт агрегатору. Такие расчёты представила лизинговая компания «Европлан», пишут «Известия». Но это всё относится к стандартному 8-часовому рабочему дню.

Чтобы получать 74 тыс. рублей в месяц, таксист должен работать 25 дней в месяц по 12 часов, однако при таком графике порядком возрастает риск ДТП. А чтобы заработать среднюю московскую зарплату в 88,6 тыс. рублей, таксисту придётся работать по 13–14 часов в день без выходных.

Выходом из ситуации может быть введение минимального гарантированного заработка для водителей такси и ограничение комиссий агрегатора. Сервисы такси уверены, что надо избавляться от многочисленных посредников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Москвы планирует внедрить систему, которая не позволит столичным таксистам работать больше восьми часов. Председатель профсоюза таксистов Москвы Александр Макаров считает, что начать нужно с агрегаторов и прежде всего умерить их аппетиты.