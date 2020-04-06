Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» уменьшилась почти в 8 раз

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Чистая прибыль «Сургутнефтегаза», согласно российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ), по итогам 2019 года уменьшилась по сравнению с 2018-м в 7,8 раза. Показатель составил 105,48 млрд руб.

Одновременно выручка сырьевого гиганта за отчётный период прибавила 2%, до 1,56 трлн руб. Показатель доналоговой прибыли упал в 8,2 раза — до 123,29 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на материалы компании.

Доходы «Газпрома» от продажи трубопроводного газа в январе — феврале 2020 года упали на 51,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го — до $5,046 млрд, передаёт Федеральная таможенная служба (ФТС).

В целом экспорт данного вида сырья уменьшился на 24,6% — до 32,5 млрд кубов. В феврале прибыль компании от реализации голубого топлива рухнула на 32,8% по сравнению с январём, до $2,027 миллиарда, говорится в сообщении ФТС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва учредила компанию «Росзарубежнефть». Она полностью принадлежит Росимуществу. Предприятие займётся добычей и транспортировкой нефти и нефтяного попутного газа. Её возглавил Николай Рыбчук. По данным СПАРК, уставной капитал компании составляет 322,7 млрд рублей.