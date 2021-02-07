Число неплательщиков по займам в России увеличилось на 2,4 млн за год

https://static.news.ru/photo/888398de-4275-11eb-a79b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В России число неплательщиков по займам в 2020 году увеличилось на 2,4 миллиона и составило 12,9 миллиона человек. При этом сумма долгов выросла за год с 2,6 до 2,7 миллиарда. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По информации издания, в 2020 году судебные приставы рассмотрели 12,9 миллиона дел о взыскании задолженности. По мнению экспертов, это произошло за счёт граждан, переставших обслуживать свои кредиты ещё в 2019 году. Кроме того, сами кредиторы стали активно применять судейское взыскание.

Данные ЦБ РФ говорят, что доля просрочки дольше трёх месяцев в сегменте потребительских ссуд выросла с 7,5% до 9%. В ЦБ считают эту цифру не критичной. Прирост же потребительских кредитов составил 9,2% в сравнении с 20,9 в 2019 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самыми простыми и надёжными способами инвестиций в России сейчас являются банковский депозит и облигации федерального займа, считает эксперт центра финансовой грамотности научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России Надежда Грошева.