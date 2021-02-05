Эксперт назвала самые надёжные способы инвестиций

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Самыми простыми и надёжными способами инвестиций в России сейчас являются банковский депозит и облигации федерального займа, считает эксперт центра финансовой грамотности научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России Надежда Грошева.

Самый простой способ — банковский депозит. Правда, надёжность ограничивается суммой 1,4 миллиона рублей — столько гарантирует система по страхованию вкладов. Среди рыночных инструментов самую высокую надёжность имеют облигации федерального займа — ОФЗ. С помощью этих бумаг деньги одалживает государство. Есть даже специальные выпуски для населения — ОФЗ-н. Сейчас это самый надёжный способ разместить деньги, — сообщила РИА Новости Грошева.

Она уточнила, что по окончании периода обращения облигации государство гарантирует возврат денежных средств. ОФЗ-н можно вернуть в любой момент, получив обратно всю вложенную сумму, но если держать бумаги до конца срока погашения (три года), то доходность по ним превысит 5,4% годовых.

ОФЗ без приставки «н» — тоже надёжный способ сберечь деньги от инфляции. Но они торгуются на бирже, и их котировки могут меняться, — добавила эксперт.

По её словам, доходность по корпоративным облигациям будет выше, чем у государственных ОФЗ, но и риск в этом случае больше. Она посоветовала использовать для защиты своего капитала облигации крупнейших известных корпораций.

Как писал NEWS.ru, российские банки начали использовать при рефинансировании ипотеки схему, из-за которой в США в 2007 году произошёл ипотечный кризис. Суть инструмента в том, что россиянам предлагают не просто рефинансировать долг, но и взять сверху некоторую сумму на расходы или ремонт. Центробанк заметил, что в 2020 году такой подход стали использовать всё больше банков. В среднем они увеличивают сумму долга по ипотеке на 5,6% от суммы. То есть если россиянин рефинансирует миллион рублей, ему предлагают взять ещё 56 тысяч сверху. Такая схема называется top up. По данным Банка России, ещё в начале 2020 года этот процент составлял 3,8. Регулятор напомнил, что к ипотечному кризису в США привело именно постоянное увеличение top up. Пока в России нет большой опасности, уверен ЦБ.