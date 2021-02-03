ЦБ: банки используют опасную схему при рефинансировании ипотеки

https://static.news.ru/photo/b8370b5c-b657-11e9-8b12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российские банки начали использовать при рефинансировании ипотеки схему, из-за которой в США в 2007 году произошёл ипотечный кризис. Суть инструмента в том, что россиянам предлагают не просто рефинансировать долг, но и взять сверху некоторую сумму на расходы или ремонт.

Как пишет РБК, Центробанк заметил, что в 2020 году такой подход стало использовать всё больше банков. В среднем они увеличивают сумму долга по ипотеке на 5,6% от суммы. То есть, если россиянин рефинансирует миллион рублей, ему предлагают взять ещё 56 тысяч сверху. Такая схема называется top up.

По данным Банка России, ещё в начале 2020 года этот процент составлял 3,8%. Регулятор напомнил, что к ипотечному кризису в США привело именно постоянное увеличение top up. Пока в России нет большой опасности, уверен ЦБ.

Опрошенные изданием аналитики рассказали, что часто сами клиенты вовсе не против дополнительных денег под потребительские нужды и с охотой берут их при рефинансировании. Тем не менее, они призвали обращать внимание на то, насколько она выгодна для конкретного случая, потому что, так или иначе, долговая нагрузка все равно вырастает.

России пора постепенно отказываться от льготной ипотеки, считает Центробанк. Ставка 6,5% может в дальнейшем привести к избыточным рискам, считает глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова, писал ранее NEWS.ru. Социальный характер ипотечной программы постепенно сходит на нет, отметила Данилова. В городах-миллионерах её всё чаще рассматривают как выгодный способ инвестиции.