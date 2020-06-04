Число долларовых миллионеров снизилось в России из-за коронавируса

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Страховые компании несут порядочные убытки по ОСАГО и каско в период самоизоляции. Размер средней выплаты по каско в апреле вырос на 28% в Москве по сравнению с мартом.

Такое явление наблюдалось ещё до карантина: к примеру, в феврале рост выплат составил 14%. По ОСАГО в марте средний размер выплат вырос на 21%, в апреле — на 48%, пишут...