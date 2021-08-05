Вторичное жильё подорожало в России

В июле 2021 года цены на вторичное жильё в крупнейших российских городах увеличились в среднем на 4% после падения в июне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой группы SRG.

По данным экспертов, в отличие от июня 2021 года, когда наблюдалось снижение цен, в июле стоимость квартир на вторичном рынке вновь начала расти. Так, в Москве средняя стоимость вторичного жилья составила 264,35 тысячи рублей за квадратный метр, что почти на 3% больше, чем в июне. За год готовые квартиры в столице подорожали на 18%. В Санкт-Петербурге стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке составила 154,3 тысячи рублей. За июль она выросла на 2%, за год — на 20%.

По итогам июля наибольший рост цен на вторичном рынке зафиксирован в Нижнем Новгороде — плюс 7%, до 86,75 тысячи рублей за квадратный метр. В тройку наиболее подорожавших по этому показателю городов также входят Омск (+6,7%) и Казань (+6%). «Аутсайдерами» по уровню роста цены за квадратный метр стали Ростов-на-Дону и Тольятти, где цены выросли на 1,84% и 1,04%, до 63 564 рублей и 44 214 рублей соответственно. За год жилье в Ростове-на-Дону подорожало на 10,05%, в Тольятти — на 8%.

Ранее сообщалось, что россияне, берущие ипотечный кредит, стали проявлять больший интерес ко вторичному рынку жилья. По данным ряда кредитных организаций, доля обращений за ссудой на покупку готовой недвижимости выросла на 10–20%. Эксперты связали это с низкими ставками в период уменьшения ключевой, а также с ограниченным предложением на рынке первичной недвижимости.