Цены на нефть пошли вниз на фоне слухов о разрыве торговой сделки США и КНР

https://static.news.ru/photo/3eee4c68-b518-11ea-bd69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach/www.imago-images.de/Global Look Press

Цены на нефть снижаются после подъёма на торгах накануне. Влияние на рынок оказало заявление торгового советника Белого дома Питера Наварро о решении президента США Дональда Трампа прекратить торговую сделку с Китаем.

Так, нефтяная семь марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE Futures стоит $43,03 за баррель, что на $0,05 (0,12%) ниже цены на момент закрытия прошлой сессии. Августовские фьючерсы на светлую техасскую нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене на $0,14 (0,34%) — до $40,59 за баррель.

Американский президент опроверг слова Наварро о прекращении торговой сделки с Китаем и написал, что она будет сохранена при условии соблюдения китайской стороной соглашений.

Несмотря на сохраняющуюся неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в мире, фундаментальные показатели нефтяного рынка, видимо, будут благоприятны для тех, кто делает ставку на повышение. Также поддержку рынку оказывают признаки сокращения поставок — в США и Канаде количество буровых установок для добычи сырья упало до рекордного минимума за последнюю неделю, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на данные AxiCorp и Baker Hughes.

Как писал NEWS.ru ранее, докризисный спрос на нефть может быть достигнут не ранее 2021 года. Процесс может затянуться на два-три года, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. По словам чиновника, из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) граждане станут реже летать на самолётах, ездить на автомобилях и меньше путешествовать, зато возрастёт активность в режиме онлайн.