Цены на нефть пошли вниз на фоне слухов о разрыве торговой сделки США и КНР

Цены на нефть снижаются после подъёма на торгах накануне. Влияние на рынок оказало заявление торгового советника Белого дома Питера Наварро о решении президента США Дональда Трампа прекратить торговую сделку с Китаем.
Так, нефтяная семь марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE Futures стоит $43,03 за баррель, что на $0,05 (0,12%) ниже цены на момент закрытия прошлой сессии. Августовские фьючерсы на светлую техасскую нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене на $0,14 (0,34%) — до $40,59 за баррель.
Американский президент опроверг слова Наварро о прекращении торговой сделки с Китаем и написал, что она будет сохранена при условии соблюдения китайской стороной соглашений.
Несмотря на сохраняющуюся неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в мире, фундаментальные показатели нефтяного рынка, видимо, будут благоприятны для тех, кто делает ставку на повышение. Также поддержку рынку оказывают признаки сокращения поставок — в США и Канаде количество буровых установок для добычи сырья упало до рекордного минимума за последнюю неделю,
Как писал NEWS.ru ранее, докризисный спрос на нефть может быть достигнут не ранее 2021 года. Процесс может затянуться на два-три года, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. По словам чиновника, из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) граждане станут реже летать на самолётах, ездить на автомобилях и меньше путешествовать, зато возрастёт активность в режиме онлайн.
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