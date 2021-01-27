Цены на хлеб, муку, гречку и масло выросли в январе

https://static.news.ru/photo/e1d15bee-6069-11eb-89cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне в январе потратили больше денег на хлеб, муку, гречку, подсолнечное масло и муку. Рост цен составил от 1,5% до 4%, сообщает оператор фискальных данных «Платформа ОФД».

Хлеб подорожал на 4% по сравнению с декабрём минувшего года, поднявшись до 29 руб. К январю прошлого года рост цены на хлеб составил 11,5%. Подсолнечное масло и мука по сравнению с декабрём подорожали на 3%. По маслу средний чек составил порядка 107 руб., что на 47% выше прошлогоднего январского показателя, по муке — 71 руб., что на 25% больше, чем в январе прошлого года, пишет РИА Новости.

Гречка подорожала на 1,5%, до 67 руб. По сравнению с январём прошлого года рост цены на эту крупу составил 26%.

Единственный товар, подешевевший в январе — это сахар-песок, средний чек на который снизился на 4%, до 25 руб. Но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена на сахар выросла довольно заметно — на 68%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительству России удалось сдержать рост цен на продовольствие, однако дальнейшее расширение ценового регулирования создаст риски возникновения дефицита товаров. Об этом предупредили в департаменте аудита экономической эффективности Счётной палаты РФ.