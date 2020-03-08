https://static.news.ru/photo/ea119a8a-61e1-11ea-8970-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвал мировых рынков и ситуация с коронавирусом могут привести к повышение стоимости автомобилей в России на 10%, сообщил официальный представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

По его словам, цены на ряд моделей машин снизится в связи с отсутствием спроса, однако «всё не так просто».

В России падение рынка продолжается второй месяц и это точно не конец. Несмотря на падение рынка, в целом цена на автомобили будет расти, — заявил он.

Эксперт уточнил, что в первую очередь на стоимость авто повлияет утильсбор, который даст рост минимум на 2-3%, а также уровень официальной инфляции. Следом идёт ситуация с коронавирусом, неопределённость в которой даст рост ещё на 3-4%, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что социальные обязательства России, которые запланированы на текущий год, должны быть реализованы в полном объёме несмотря на ситуацию с падением рубля и нефти.