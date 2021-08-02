Цены и инфляция замедлили рост в середине лета

Банк России сообщил о снижении инфляционного давления в РФ в июне — начале июля 2021 года. Об этом сообщается в докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном на сайте регулятора.

В июне — начале июля нынешнего года наметились признаки некоторого ослабления инфляционного давления: в частности, замедлился прирост потребительских цен за месяц, снизились базовая инфляция и медиана месячных приростов цен.

По итогам года инфляция в стране останется на уровне 5,7–6,2%, а недавние решения по ключевой ставке позволят вернуть годовую инфляцию к значениям от 4% до 4,5% в 2022 году. В 2023 году и далее инфляцию планируется поддерживать на уровне 4%.

Ранее сообщалось, что аналитики ожидают сохранения высоких инфляционных темпов в стране. В частности, показатели роста к концу года могут превысить 6%. На рынке сохранится серьёзный эффект от повышения ключевой ставки ЦБ. Снижение темпов инфляции стоит ожидать не раньше III–IV кварталов следующего года, а ниже 4% инфляция может опуститься не ранее 2023–2024 годов, когда экономика будет близка к окончательному восстановлению от последствий кризиса.