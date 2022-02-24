Центробанк заявил о временном прекращении коротких продаж на рынке

Центробанк России предписал брокерам временно прекратить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке вплоть до отмены решения. Как говорится в сообщении на сайте регулятора, это сделано для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов, снижения рисков и ограничения волатильности.

Банк России предписал брокерам с 24 февраля 2022 года 11:00 мск и до отмены указанных предписаний приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке, — сказано в сообщении.

Ранее Банк России принял решение начать интервенции на валютном рынке и провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору. Сообщается, что ЦБ будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты.

До этого Московская Биржа сообщила о приостановке торгов на всех своих рынках на фоне объявления президентом России Владимиром Путиным военной спецоперации по защите Донбасса. Об аналогичном решении сообщила Санкт-Петербургская биржа.

Уточняется, что котировки рубля, акций и фьючерсов упёрлись в установленные биржей границы. Это произошло практически сразу же после открытия торгов. Таким образом, дальше вести торговлю не представляется возможным. Курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро — до 95,2425 рубля, индекс МосБиржи упал на 11,3%.