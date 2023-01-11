Центробанк возобновит покупку иностранной валюты на внутреннем рынке

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Центральный банк России с 13 января возобновит покупку и продажу иностранной валюты на внутреннем рынке РФ в рамках реализации механизма бюджетного правила, говорится в пресс-релизе регулятора. По данным ЦБ, операции будут проходить в валютной секции Мосбиржи в паре юань-рубль. В регуляторе пояснили, что банк будет покупать и продавать иностранную валюту на рынке ежемесячно.

Банк России в соответствии с опубликованным Минфином России порядком возобновит c 13 января 2023 года проведение операций по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила, — сказано в сообщении регулятора.

Ранее китайская платежная система UnionPay ограничила снятие наличных за границей по своим картам, которые выпущены российскими банками, сообщается на сайте банка «Приморье». Теперь держатели этих карт смогут снимать не более 50 тысяч юаней (порядка 500 тысяч рублей по курсу ЦБ на 29 декабря) в день или эквивалент этой суммы в других валютах. При этом в банках отметили, что безналичных операций по картам названные ограничения не касаются.

В свою очередь экономист Александр Абрамов сообщил о том, что Минфин вынужденно увеличил долю юаня в Фонде национального благосостояния (ФНБ), чтобы обеспечить безопасность средств. Эксперт указал, что функция ФНБ — страховать рубль от внезапного обесценивания, что обеспечивает хеджирование, то есть заключение сделок на покупку или продажу иностранной валюты во избежание колебания цен. Но является ли повышение доли юаня в ФНБ самым выгодным способом размещения средств, по его словам, остается под вопросом.