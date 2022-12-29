UnionPay ограничила снятие наличных за границей для россиян UnionPay ограничила снятие наличных за границей по картам, выпущенным российскими банками

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Китайская платежная система UnionPay ограничила снятие наличных за границей по своим картам, которые выпущены российскими банками, сообщается на сайте банка «Приморье». Теперь держатели этих карт смогут снимать не более 50 тысяч юаней (порядка 500 тысяч рублей по курсу ЦБ на 29 декабря) в день или эквивалент этой суммы в других валютах. При этом в банках отметили, что безналичных операций по картам названные ограничения не касаются.

Платежная система UnionPay ввела ограничения для всех российских банков на снятие наличных за пределами РФ, — говорится в сообщении.

Платёжная система UnionPay основана в 2002 году. В сеть платежей входят 180 стран и регионов, включая Италию, Испанию, Германию, Грецию, Кипр, Таиланд, Австрию, Швейцарию и другие. После ухода из России платежных систем Visa и Mastercard в национальной системе платёжных карт россиянам рекомендовали оформить кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом. Там уточнили, что карта будет приниматься как в России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с UnionPay.